Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahmen wegen des Verdachts des Diebstahls

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch, 22. Februar 2023, in Gelsenkirchen-Altstadt drei Personen im Alter von 32, 36 und 38 Jahren vorläufig festgenommen. Die drei Georgier ohne festen Wohnsitz in Deutschland stehen im Verdacht, Vorbereitungen für den gewerbsmäßigen Diebstahl von Waren in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße getroffen zu haben. Konkret wurden sie um 15 Uhr von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie elektronische Sicherungen von Waren entfernten. Grund für die vorläufige Festnahme ist der bestehende Verdacht der Fluchtgefahr. Die Ermittlungen dauern an.

