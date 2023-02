Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter hebelt Gullydeckel aus der Fahrbahn

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht zu Dienstag, 21. Februar 2023, mindestens einen Gullydeckel aus dem Boden auf der Kreuzung Erdbrüggenstraße/Grünstraße in Bismarck gehoben. Eine 52-jährige Gelsenkirchenerin hatte den Beschuldigten bei der Tat gegen 2.20 Uhr beobachtet und zunächst angesprochen. Anschließend rief sie die Polizei. Die Beamten fanden später einen zweiten Gullydeckel, ebenfalls auf der Erdbrüggenstraße in Höhe des Ahlmannshofes. Die Beamten setzten die Deckel wieder ein und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Den Tatverdächtigen trafen sie nicht mehr an. Er ist zwischen 18 und 20 Jahre alt, schlank und blond. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Trainingsanzug. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6264 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160. Wer unbefugt Hindernisse auf Fahrbahnen legt, Gullydeckel entfernt oder sonst wie den Fahrbetrieb stört, macht sich unter Umständen strafbar. Personen, die auf die nicht gesicherten Hindernisse treffen, können sich schwer verletzen. Das Herausheben von Gullydeckeln und ähnliche Aktionen sind kein Kavaliersdelikt und können im Falle einer Verurteilung eine Geld- oder Freiheitsstrafe nach sich ziehen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell