Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Tür herausgerissen + Heckscheibe eingeschlagen + Motorradfahrer schwer verletzt + Zusammenstoß auf der A45 +

Dillenburg (ots)

Haiger: Tür herausgerissen

Vandalen machten sich am vergangenen Wochenende an dem öffentlichen WC-Häuschen in der Kühlhausstraße zu schaffen. Irgendwann, zwischen Freitagnachmittag (07.10.2022), 16:00 Uhr und Montagmorgen (10.10.2022), 07:00 Uhr rissen sie die Metalltür des Behinderten-WC aus dem Türrahmen des Toilettenhauses. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise zu den Unbekannten erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg - Heckscheibe eingeschlagen

Zwischen 07:30 Uhr und 15:00 Uhr parkte gestern (10.10.2022) ein Seat auf dem Expert-Klein Parkplatz in der Herwigstraße. In diesem Zeitraum schlugen Unbekannte die Heckscheibe des grauen Altea auf noch unbekannte Weise ein. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 zu kontaktieren.

Herborn - Motorradfahrer schwer verletzt

Gestern Nachmittag (10.10.2022) fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 277 von Herborn aus kommend in Richtung Sinn. Hier überholte er gegen 16:40 Uhr eine 34-jährige Auto-Fahrerin. Plötzlich verlor er die Kontrolle über seine Kawasaki Z900 ABS und stürzte. Der aus Wettenberg stammende Krad-Fahrer verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten jungen Mann in ein Krankenhaus. Die Kawasaki hat nur noch Schrottwert. Der Schaden wird mit 8.000 Euro beziffert. Zur Klärung der Unfallursache wurde die Sachverständiger hinzugezogen, der seine Arbeit vor Ort aufnahm. Die Bundesstraße war währenddessen bis 18:45 Uhr voll gesperrt.

Ehringshausen- Zusammenstoß auf der A45

Um 01:30 Uhr kam es in der vergangenen Nacht (11.10.2022) zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Tiguan und einem Scania-Sattelzug. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem VW auf der Verzögerungsspur zum Parkplatz Volkersbach. Etwa auf gleicher Höhe fuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Scania auf dem rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn. Da der aus Dortmund stammende 21-Jährige offenbar nicht auf den Parkplatz fahren wollte, lenkte er nach links auf den rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn und kollidierte dort mit dem Sattelzug. Der weiße Tiguan stellte sich quer und krachte im Anschluss in die mittlere Fahrspurbegrenzung. Der Fahrer des VW verletzte sich leicht und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 37.000 Euro. Während der Bergungsmaßnahmen wurde der Verkehr über den Parkplatz abgeleitet.

Solms-Niederbiel: Fahrbahnbegrenzung touchiert und abgehauen

Am 04.10.2022, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein Unbekannter mit seiner Sattelzugmaschine aus Richtung Niederbiel kommend in Richtung Oberbiel. Als er in den Kreisverkehr Oberbieler Straße / Wetzlarer Straße einfuhr hielt er offenbar nicht genügend Abstand zur linksseitigen Fahrbahnbegrenzung und touchierte diese. Ohne sich um den 500 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den Unfallfahrer und dessen Sattelzugmaschine mit ausländischer Zulassung. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Dutenhofen: Parkplatzrempler

Bereits am 23.09.2022 beschädigte ein Unfallfahrer einen grauen Ford auf dem Globus-Parkplatz und hinterließ einen 2.000 Euro teuren Schaden. Der Focus parkte zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr vorwärts in einer Parkbucht. Offenbar beim Ein- oder Ausparken stieß der Unbekannte gegen die hintere linke Fahrzeugseite und flüchtete. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Dutenhofen: Unfallflucht / Zeugen gesucht

Nach einer Unfallflucht im Johannisgraben sucht die Wetzlarer Polizei nun Zeugen. Zwischen dem 07.10.2022, 14:30 Uhr und Montagnachmittag (10.10.2022), 16:30 Uhr streifte ein Unbekannter offensichtlich beim Vorbeifahrern einen am Straßenrand geparkten Seat Leon und beschädigte den grauen Wagen am Radkasten und der Stoßstange vorne links. Die Polizei beziffert den Schaden auf 2.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer der den Seat in Höhe der Hausnummer 18b touchierte, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell