Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Schalke-Nord - Zeugen gesucht!

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein 79-Jähriger am Dienstag, 21. Februar 2023, Opfer eines Raubes in Schalke-Nord wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Gelsenkirchener lief zu Fuß gegen 21.15 Uhr an der Uechtingstraße nach Hause. Etwa in Höhe der Josefinenstraße standen drei Jugendliche auf dem dortigen Gehweg. Einer der Unbekannten griff dem 79-Jährigen beim Vorbeilaufen unvermittelt in die Jackentasche und entwendete ihm seine Geldbörse. In Folge eines Gerangels stürzte der Gelsenkirchener und verletzte sich leicht. Der unbekannte Tatverdächtige entfernte sich gemeinsam mit den anderen beiden Jugendlichen zu Fuß in Richtung Alfred-Zingler-Straße. Der Tatverdächtige ist etwa 15 Jahre alt und trug schwarze Kleidung mit einer Kapuze. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

