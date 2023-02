Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 18-Jähriger in Buer bedroht/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein 18 Jahre alter Gelsenkirchener erstattete gestern, 21. Februar 2023, auf einer Polizeiwache eine Strafanzeige wegen Bedrohung und versuchtem Raub. Er gab an, nach einer Karnevalsfeier am Rosemontag am Busbahnhof Buer von einer Männergruppe umringt worden zu sein. Die Unbekannten forderten zunächst Geld und dann das Mobiltelefon des Mannes. Einer der Tatverdächtigen griff den Gelsenkirchener dabei mit einem abgeschlagenen Flaschenhals an und verletzt ihn leicht. Schließlich konnte sich der Geschädigte befreien und entfernen. Die Tatverdächtigen sind zwischen 18 und 25 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Alle waren schwarz gekleidet und trugen Mützen oder Kapuzen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

