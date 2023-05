POL-FR: Weilheim: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen - Fahrzeugbergung durch Feuerwehr

Freiburg (ots) - Bei der Einfahrt von der Dorfstraße in die Dorf-Hauptstraße in Bernau im Schwarzwald, missachtete am 09.05.2023, gegen 07:55 Uhr eine 50-jährige Autofahrerin mutmaßlich ihre Wartepflicht gegenüber einem Kleintransporter, der trotz Ausweichmanöver eine Kollision nicht verhindern konnte. Die 50-jährige Autofahrerin und ihr 51-jähriger Beifahrer ...

