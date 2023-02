POL-PPRP: Unbekannte beschädigen Kiosk - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Zivilcourage zeigte am 16.02.2023, gegen 03:43 Uhr ein 37-Jähriger aus Ludwigshafen. Als er beobachtete, wie ein Unbekannter in der Luitpoldstraße einen Zigarettenautomaten anging, reagierte er sofort. Er verständigte die Polizei und sprach die unbekannte Person an. Der Täter ließ daraufhin von dem Automaten ab und flüchtete. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Am ...

