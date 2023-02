Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Brand in Wohnung

Iserlohn

In der Hochstraße kam es am Mittwochmittag in einer Erdgeschosswohnung zu einem Entstehungsbrand. Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte waren bereits alle Bewohner aus dem Gebäude. Auf Grund dessen dass das Feuer in einen Wartungsschacht gelangte, kam es zu einer Rauchausbreitung in allen Etagen des Hauses. Mehrere Trupps führten eine Brandbekämpfung durch und kontrollieren die Wohnungen. Um an den Brandherd gelangen zu können, mussten Stemmarbeiten im Gebäude vorgenommen werden. Eine Brandausbreitung konnte somit verhindert werden. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten ist die Einsatzstelle an das Ordnungsamt übergeben worden. Vor Ort war die Berufsfeuerwehr Iserlohn mit 17 Einsatzkräften für ca. 2,5 Stunden im Einsatz. Die mitalarmierte Löschgruppe Stadtmitte brauchte nicht mehr ausrücken und besetzte zusammen mit der Löschgruppe Bremke, SE-Funk und der Drehleiter aus Letmathe mit insgesamt 20 Einsatzkräften die Feuerwache an der Dortmunder Straße. Parallel zum Brandeinsatz landete der Rettungshubschrauber Christoph 8 im Stadtgebiet. Ein internistischer Notfall machte dies erforderlich. Zusätzlich rückte die Drehleiter aus der Wachbesetzung dazu aus um einen schonenden Transport des Patienten aus dem Gebäude durchzuführen. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Patient in ein Bochumer Krankenhaus geflogen.

Berufsfeuerwehr Iserlohn

Pressestelle Frank Brenscheidt

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell