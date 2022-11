LPI-SHL: Vollbrand einer Bergwachthütte

Wildprechtroda (ots) - Photovoltaik-Material im Wert von ca. 50.000 Euro erbeuteten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Firma in der Querstraße in Wildprechtroda. Die Diebe schlugen in der Zeit vom 29.10.2022 bis 15.11.2022 zu. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im benannten Zeitraum am Tatort beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Salzunger Polizei (03695 551-0) in ...

mehr