Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall Pkw/Pkw

Bad Salzungen (ots)

Eine 67-jährige Skoda-Fahrerin kollidierte Dienstagnachmittag beim Spurwechsel in der August-Bebel-Straße seitlich mit einem ebenfalls in die selbe Richtung fahrenden Dodge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niema

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell