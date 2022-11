LPI-SHL: Glückliches Ende einer Vermisstensuche

Steinbach-Hallenberg (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Freitagmittag bis Samstagnachmittag eine Grundstücksmauer im Wiesenweg in Steinbach-Hallenberg. Er fuhr vermutlich seitlich gegen die Mauer und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Suhler Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

