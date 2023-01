Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: PKW brennt nach Verkehrsunfall

Iserlohn (ots)

Um kurz vor 5:30 Uhr befuhr ein PKW-Fahrer am heutigen Sonntagmorgen den Schapker Weg in Richtung Dortmunder Straße. Im Bereich der Abbiegespur in Richtung Innenstadt kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Durch den Aufprall kam es zu starken Deformationen im Frontbereich, infolgedessen fing der Opel Feuer und brannte. Der 40-Jährige konnte sich selbstständig befreien und wurde beim Eintreffen der Feuerwehr von Ersthelfern und Zeugen betreut. Er wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in das St. Elisabeth-Hospital transportiert. Zur Brandbekämpfung wurde ein C-Rohr unter Atemschutz eingesetzt. Auslaufendes Motoröl wurde mit Bindemittel abgebunden und Trümmerteile bei Seite geräumt. Ein zufällig vorbeifahrendes Winterdienstfahrzeug eines Privatunternehmers streute gefrierendes Löschwasser mit Streusalz ab. Die Berufsfeuerwehr war mit insgesamt neun Einsatzkräften, verteilt auf ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug sowie einen Rettungswagen, im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell