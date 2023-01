Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Grundausbildung in der Freiwilligen Feuerwehr

Am Montag, den 23.01.2023, startete die Ausbildung in der Stufe A, ausschließlich für die Löschgruppe Kesbern. In den nächsten 4 Wochen erlernen die 14 neuen Kameradinnen und Kameraden alle wichtigen Grundtätigkeiten, die sie im Feuerwehreinsatz benötigen.

Insgesamt konnten für die Reaktivierung der Löschgruppe Kesbern 20 Personen gefunden werden, so dass es nun nur noch eine Frage der Zeit, ist bis die Löschgruppe Kesbern wieder "einsatzbereit" gemeldet werden kann.

Alle Ausbildungsteilnehmer sind hochmotiviert und folgen allen Unterrichtsstunden aufmerksam.

