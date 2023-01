Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Verkehrsunfall in Sümmern

Iserlohn (ots)

Um 19:08 Uhr wurde der Rüstzug der Berufsfeuerwehr zusammen mit den Löschgruppen Sümmern und Leckingsen in die Sümmerner Straße alarmiert. Kurz vor der Kreuzung zur Barendorfer Straße ist ein PKW durch ein Ausweichmanöver von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Grünstreifen auf einem Baumstumpf zum Stehen gekommen. Da die Stelle abschüssig war und der PKW in den Graben zu rutschen drohte, wurde er beim Eintreffen der Feuerwehr mit der Seilwinde vom Rüstwagen und einer Spillwinde gegen Wegrutschen gesichert. Durch einen KTW, welcher ersteintreffend an der Einsatzstelle war, wurde der Fahrer bereits grundversorgt. Zusammen mit dem Rettungsdienst wurde der Fahrer aus seinem Fahrzeug befreit und im RTW behandelt. Glücklicherweise erlitt der Fahrer nur leichte Verletzungen. Im Anschluss wurde der PKW zurück auf die Straße gezogen und auslaufende Betriebsmittel mit Ölbindemittel abgestreut.

Die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr und ein zweiter RTW mussten nicht mehr tätig werden und konnten die Anfahrt abbrechen. Die Sümmerner Straße war für die gesamte Einsatzdauer von etwa einer Stunde voll gesperrt. Anschließend wurde die Einsatzstelle für die Unfallaufnahme der Polizei ausgeleuchtet.

