POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Ibbenbüren (ots)

In Laggenbeck ist es am Sonntag gegen 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 51-jähriger Ibbenbürener fuhr mit seinem Audi A 3 auf der Bocketaler Straße. An der Kreuzung mit der Ibbenbürener Straße wollte er auf der Bocketaler Straße weiter geradeaus in Richtung Ledder Straße fahren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit einem 24-jährigen Ibbenbürener, der mit seinem Motorrad auf der Ibbenbürener Straße in Richtung Tecklenburger Straße fuhr. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 51-jährige Audifahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt ersten Ermittlungen bei etwa 8.000 Euro.

