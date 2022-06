Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Apolda (ots)

Am 16.06.2022, gegen 11:00 Uhr kam es in der Glockengießereistraße in Apolda im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand. Die in Brand geratene Dachgeschosswohnung des Wohnhauses ist zurzeit glücklicherweise unbewohnt. Die anderen Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

