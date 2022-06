Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wärmende Beute

Jena (ots)

Insgesamt fünf Kellerverschläge griffen Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in der Anna-Siemsen-Straße in Jena an. Wie ein Zeuge berichtete, sind die unbekannten Langfinger augenscheinlich über den Haupteingang, welcher aktuell eine Baustelle ist, in das Gebäude gelangt. Folglich begaben sich der oder die Täter in den Kellerbereich. Hier entfernten sie die Halteschrauben der Schließriegel, um die Boxen öffnen und die Abteile betreten zu können. Ins Augen diel den Langfinger eine Mikrowelle im Wert von etwa 80 Euro, welche die Unbekannten an sich nahmen, bevor sie unerkannt flüchten konnten.

