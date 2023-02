POL-PPRP: 37-jähriger Zeuge verhindert Diebstahl

Ludwigshafen (ots) - In der Edenkobener Straße schickte ein angeblicher Mitarbeiter eines Wasserwerks am 15.02.2023 unter dem Vorwand, die Wasserqualität in ihrem Haus überprüfen zu müssen, eine Seniorin in ihr Badezimmer. Dort folgte sie den Anweisungen des vermeintlichen Monteurs und ließ das Wasser laufen. Dem falschen Wasserwerker gelang es in dieser Zeit unbemerkt Geld und Schmuck zu erbeuten und zu fliehen. Es ...

