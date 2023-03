Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Vereinsheim - Täter gingen leer aus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.03.2023:

Melsungen

Einbruch in Vereinsheim

TZ: Montag, 27.03.2023, 14:30 Uhr bis Donnerstag, 30.03.2023, 11:40 Uhr

Unbekannte sind in das Vereinsheim des TC Blau-Weiß Melsungen in der Dreuxallee in Melsungen eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen hierbei ein Fenster des Vereinsheims ein und verschafften sich somit gewaltsam Zutritt.

Im Innenbereich wurden mehrere Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Letztendlich wurde eine geringe Menge an Münzgeld entwendet.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 700,- EUR.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell