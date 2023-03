POL-HR: Polizeilichen Kriminalstatistik 2022 der Polizeidirektion Schwalm-Eder - Hier: ANHANG Pressepapier

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.03.2023: Melsungen Farbschmiererei an denkmalgeschützter Sandsteinmauer TZ: Donnerstag, 23.03.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 27.03.2023, 13:00 Uhr Im oben genannten Tatzeitraum besprühten Unbekannte die unter Denkmalschutz stehende Sandsteinmauer der sogenannten "Kemenate" in der Cyllsgasse in Melsungen. Es wurden pinkfarbene Farbschmierereien, aber ...

mehr