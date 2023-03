POL-HR: Farbschmiererei an denkmalgeschützter Sandsteinmauer

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.03.2023: Fritzlar Versuchter Einbruch in Vereinsheim TZ: Mittwoch, 22.03.2023, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 23.03.2023, 16:30 Uhr Im oben genannten Tatzeitraum haben Unbekannte versucht in das Vereinsheim am Sportplatz in Fritzlar-Wehren einzubrechen. Die unbekannten Täter versuchten hierbei vergebens zwei Fenster des Vereinsheims aufzuhebeln. Im ...

