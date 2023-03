Polizei Homberg

POL-HR: Festnahme eines Tatverdächtigen nach Wohnungseinbrüchen - Haftbefehl erlassen

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.03.2023:

Frielendorf

Festnahme eines Tatverdächtigen nach Wohnungseinbrüchen

Zeit: Dienstag, 21.03.2023

Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Marburg sowie der Kriminalpolizei Homberg wurde am Dienstag (21.03.2023) ein 37-jähriger Mann aus Frielendorf festgenommen. Er steht im dringenden Tatverdacht seit dem Jahr 2022 für mehrere Einbrüche im Bereich Frielendorf und Umgebung verantwortlich zu sein.

Die Staatsanwaltschaft Marburg beantragte im Zuge des Ermittlungsverfahrens einen Durchsuchungsbeschluss beim zuständigen Amtsgericht Marburg, welcher am Dienstagmorgen durch die Kriminalpolizei Homberg vollstreckt wurde. Zugleich wurde aufgrund der dringenden Verdachtslage und des Vorliegens von Haftgründen bereits im Vorfeld zu der geplanten Durchsuchungsmaßnahme der Erlass eines Haftbefehls gegen den Beschuldigten von Seiten der Staatsanwaltschaft Marburg erwirkt.

Der Tatverdächtige wurde am Dienstagmorgen von Kräften der Kriminalpolizei Homberg in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde umfangreiches Beweismaterial in Form von Diebesgut sowie Einbruchswerkzeugen sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige noch am gleichen Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Marburg vorgeführt, um den bereits zuvor erlassenen Haftbefehl zu verkünden und in Vollzug zu setzen. Der 37-jährige Tatverdächtige wurde daraufhin der Justizvollzugsanstalt Gießen überstellt.

Insgesamt liegt dem 37-jährigen Tatverdächtigen zur Last, mehrere Einbrüche in Wohnungen, mutmaßlich in zweistelliger Anzahl, verübt zu haben.

