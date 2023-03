Polizei Homberg

POL-HR: Mehrere Aufbrüche von Zigarettenautomaten - 2000,- EUR Sachschaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.03.2023:

Wabern/Fritzlar

Mehrere Aufbrüche von Zigarettenautomaten

TZ: Donnerstag, 23.03.2023, 22:00 Uhr bis Freitag, 24.03.2023, 07:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden durch Unbekannte mehrere Zigarettenautomaten gewaltsam aufgebrochen.

Insgesamt wurden vier Zigarettenautomaten durch die unbekannten Täter angegangen. Betroffen waren zwei Automaten der Gemeinde Wabern, einer in der Kurfürstenstraße und einer in der Alsfelder Straße in Wabern-Hebel. Zwei andere Automaten waren in der Stadt Fritzlar betroffen. Einer in der Gießener Straße und einer in der Bürabergstraße in Fritzlar-Ungedanken.

Die Zigarettenautomaten wurden durch die unbekannten Täter gewaltsam aufgebrochen bzw. aufgeflext. Anschließend entnahmen die unbekannten Täter das Bargeld und die Zigaretten aus den Automaten. Wie hoch insgesamt der Stehlschaden ist, kann derzeit noch nicht angegeben werden.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 2000,- EUR.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05622/9966-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell