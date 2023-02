Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge schlägt Pedelec-Dieb in die Flucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - An der Niedernstraße brach ein Fahrraddieb seinen Versuch, ein Pedelec zu stehlen, ab, nachdem er von einem Autofahrer angesprochen worden war. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Ein 29-jähriger Bielefelder fuhr gegen 13:00 Uhr auf der Suche nach einem Parkplatz die Ritterstraße entlang. An der Kreuzung zur Niedernstraße fiel ihm ein Mann auf, der sich an einem hochwertigen Pedelec aufhielt und das Rad begutachtete. Der Pkw-Fahrer wurde skeptisch, als der Unbekannte am Schloss hantierte und am Straßenschild rüttelte, an dem das Pedelec befestigt war.

Der Fahrer sprach den Fremden unvermittelt an, ob er das Fahrrad stehlen wolle, und drohte damit die Polizei zu rufen. Daraufhin brach der Mann sein Vorhaben ab und ergriff die Flucht in Richtung Obernstraße.

Zur selben Zeit beobachteten zwei Frauen das Geschehen aus dem Fenster eines Cafés. Auch ihnen kam die Person verdächtig vor.

Ihren Aussagen nach war der Mann zwischen 40 und 50 Jahre alt und zwischen 1,70 m und 1,80 m groß. Er hatte kurze, schwarze Haare, einen Vollbart und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug er eine olivgrüne Winterjacke, einen roten Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und schwarz-rote Schuhe. Außerdem hatte er ein weißes Fahrrad bei sich.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell