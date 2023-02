Polizei Bielefeld

POL-BI: Dringend Hörverdächtig - der Polizeifunk bei Radio Bielefeld

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Polizei Bielefeld und Radio Bielefeld gehen eine regelmäßige Kooperation zu aktuellen und relevanten Polizeithemen ein.

Einmal im Monat geht die Bielefelder Polizei unter dem Titel "Dringend Hörverdächtig - der Polizeifunk bei Radio Bielefeld" auf Sendung, um die Hörer zu verschiedenen polizeilichen Themen zu informieren.

Die Sendeformate und Sendezeiten werden dabei flexibel auf das monatliche Thema angepasst. Geplant sind Themen wie zum Beispiel aktuelle Kriminalitäts- und Verkehrsunfallentwicklungen, Präventionstipps, spezielle Bielefelder Sicherheitsbelange sowie Erläuterungen zum Auftrag und zu den Aufgaben der Polizei. Die Sendungen werden auch zum Nachhören auf den Homepages von Polizei und Radio veröffentlicht.

Zum Auftakt stellt sich Polizeipräsidentin Dr. Sandra Müller-Steinhauer am Donnerstag, 16.2.23, von 16 Uhr bis 17 Uhr, in einem Interview den Fragen der Bielefelder Bürger. Fragen an die Polizeipräsidentin können bis Mittwoch, 15.2.23, über die Social Media-Kanäle der Polizei oder des Radios oder per E-Mail an pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de eingereicht werden. Aufgrund der begrenzten Sendezeit können möglicherweise nicht alle Fragen beantwortet werden.

Die Polizei Bielefeld freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit Radio Bielefeld und erhofft sich, über die hohe Reichweite des beliebten Lokalradios vielen Bielefelder Bürgern einen attraktiven Service zur Information über Polizeithemen zu bieten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell