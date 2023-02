Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem vollendeten Tötungsdelikt in Gütersloh

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gütersloh - Am Donnerstagabend, 09.02.2023, wurde ein 61-jähriger Mann aus Gütersloh festgenommen, da er im Verdacht steht, seinen 59-jährigen Nachbarn im Streit durch stumpfe und scharfe Gewalt getötet zu haben. Die Mordkommission "Schirm" des Polizeipräsidiums Bielefeld hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 22:05 Uhr am Donnerstag wurde die Leitstelle der Polizei Gütersloh darüber informiert, dass es an einer Wohnanschrift in der Straße Doheermanns Höhe zu Streitigkeiten gekommen sei. Noch während der Anfahrt der Beamten erhielt die Leitstelle der Feuerwehr Kenntnis über eine verletzte Person.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein 61-jähriger Gütersloher vor der Wohnung seines 59-jährigen Nachbarn in Streit mit diesem. Im Zuge der Auseinandersetzung verletzte der dringend Tatverdächtige den 59-Jährigen durch stumpfe und scharfe Gewalt so schwer, dass er noch am Tatort, trotz Reanimationsmaßnahmen, verstarb.

Der 61-Jährige konnte vor der Wohnanschrift festgenommen werden. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er vor Ort medizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Obduktion des Verstorbenen und die Vorführung des dringend Tatverdächtigen beim zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld sollen am Freitag, den 10.02.2023, erfolgen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell