POL-BI: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß - Fußgänger verletzt

Ein Fußgänger überquerte am Donnerstagabend, 09.02.2023, bei Rot eine Fußgängerfurt. Bei dem folgenden Verkehrsunfall erlitt er leichte Verletzungen.

Ein 36-jähriger Bielefelder lief gegen 18:50 Uhr über die Mindener Straße in Richtung Am Güterbahnhof. Er betrat in der Dunkelheit trotz Rotlichts den Fußgängerüberweg an der Lichtzeichenanlage an der Jöllenbecker Straße und ging in Richtung Am Güterbahnhof. Ein 31-jähriger Bielefelder, der mit seinem VW Scirocco den rechten Fahrstreifen der Jöllenbecker Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts und bei Grünlicht in den Einmündungsbereich fuhr, konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 36-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

