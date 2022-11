Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Einfamilienhaus.

Gevelsberg (ots)

Am 05.11.2022, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:10 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terassentür eines freistehenden Einfamilienhauses in der Straße Kreuzweg auf und gelangten so ins Objekt. Die Täter durchwühlten das erste Obergeschoß des Hauses, entwendeten Bargeld und flüchteten mitsamt der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell