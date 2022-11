Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Gevelsberg (ots)

Am 04.11.2022, um 13:02 Uhr, hielt der 59-jährige Busfahrer aus Ennepetal mit seinem Linienbus an der Bushaltestelle Lusebrink, in der Wasserstraße, in der Fahrtrichtung Mittelstraße, und öffnete die hintere Tür des Linienbusses. Ein 14-jähriger Fahrgast des Buses aus Gevelsberg beabsichtigte den Linienbus an der dortigen Haltestelle zu verlassen und wurde dabei durch die hinteren Bustüren leicht eingeklemmt, als diese sich schlossen. Er konnte sofort befreit werden. Der 14-Jährige wurde bei dem Unfall leicht am linken Arm verletzt und wurde anschließend ins Helios Krankenhaus in Schwelm verbracht.

