POL-BI: Einbruch in Schule

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Oldentrup - Unbekannte Täter brachen am Wochenende, vom 10. auf den 12.02.2023, in eine Grundschule an der Straße Krähenwinkel ein und stahlen Elektrogeräte.

Zwischen Freitag, 22:00 Uhr, und Sonntag, 11:45 Uhr, verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zugang zum Gebäudeinneren. Dort traten sie Türen auf und durchwühlten diverse Schränke.

Mit ihrem Diebesgut flüchteten die Täter über eine Nebentür im Erdgeschoss in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

