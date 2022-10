Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Infostand zum Thema Einbruchschutz in der Postgalerie

Speyer (ots)

Für das Polizeipräsidium Rheinpfalz rücken in diesem Jahr an Halloween nicht nur die gruselig Verkleideten in den Fokus, sondern vielmehr diejenigen, die auch über Halloween hinaus mit Beginn der dunklen Jahreszeit wieder verstärkt unterwegs sein werden: Einbrecher. Der Tag, an dem die Uhren auf Winterzeit umgestellt werden, ist nämlich auch der offizielle "Tag des Einbruchschutzes". Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß die Zahl der Wohnungseinbrüche. Das liegt insbesondere daran, dass Täter leichter erkennen können, ob jemand zu Hause ist. Sie nutzen die Gelegenheiten, in denen es draußen bereits dunkel wird, aber in der Wohnung noch kein Licht brennt. Die Gefahr, Opfer eines Wohnungseinbruches zu werden, kann man erheblich reduzieren. Die Polizei empfiehlt unter anderem, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Auch gekippte Fenster machen es den Tätern sehr leicht. Die Haustür sollte immer abgeschlossen werden. Sie einfach nur ins Schloss zu ziehen, reicht nicht aus. Ebenso sollten Rollläden in der Dunkelheit geschlossen gehalten werden. Auf Wunsch geben Ihnen unsere Spezialisten der Zentralen Prävention gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen diese Sie zu Hause, prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen und geben Ihnen individuelle Tipps, um Ihr Zuhause noch sicherer zu machen. Oder kommen Sie doch am Sonntag, 30.10.2022 nach Speyer. Zwischen 13 und 17 Uhr sind unsere Expertinnen und Experten der Zentralen Prävention mit einem Infostand in der Postgalerie.

