POL-SI: Kampf um Weihnachtsbäume endet in Verkehrsunfall - #polsiwi

Kreuztal (ots) - Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (05.01.2023) sind unbekannte Täter in zwei Geschäftshäuser an der Marburger Straße in Kreuztal eingebrochen. In einem Fall kann die Tatzeit auf Donnerstag, zwischen 6:30 Uhr und 8 Uhr eingegrenzt werden. Dabei entwendeten die Einbrecher unter anderem zwei Soundbars, ein Smartphone und zwei Paketscanner. In einem weiteren Fall gelang es den Tätern nicht, ...

