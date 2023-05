POL-HSK: Mann auf offener Straße angegriffen

Arnsberg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Arnsberg zu mehreren Einbrüchen und Einbruchversuchen im Bereich der Straße "Am Dornbusch". Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu mehreren Häusern. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Hinweise bitte an die Polizei in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr