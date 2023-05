POL-HSK: Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Winterberg (ots) - In der Nacht von Sonntag, 22:00 Uhr, auf Montag, 05:30 Uhr, wurde einem jungen Mann aus Bayern durch bislang unbekannte Täter ein hochwertiges Fahrrad entwendet. Die Tat ereignete sich in der Nähe eines Skilifts im Bereich Remmeswiese. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike, Specialized Enduro Comp 2020, in blau. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer ...

mehr