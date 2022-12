Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Container aufgebrochen ++ Schwerer Verkehrsunfall auf der L 331 bei Emtinghausen ++ Sofa auf Terrasse gerät in Brand ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Container aufgebrochen ++

Verden. Zwischen Sonntagmorgen und Dienstagmorgen kam es zum Einbruch in einen Container, der auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Schulstraße abgestellt war. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Containertür und entwendeten im weiteren Verlauf daraus Feuerwerkskörper. Unerkannt konnten die Täter flüchten. Zeugen werden nun gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Mit Leichtkraftrad gestürzt ++

Ottersberg. Am Dienstag, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich auf der Wilhelmshauser Straße (K 2) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades leicht verletzt wurde. Die 17-Jährige war zunächst auf der Quelkhorner Landstraße unterwegs. Ersten Informationen zufolge kam sie beim Abbiegen in die Wilhelmshauser Straße ins Rutschen und stürzte infolgedessen. Die 17-Jährige wurde leicht verletzt. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

++ Vier Fahrzeuge bei Verkehrsunfall beschädigt ++

Ottersberg. Am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums, welches in der Straße Posthausen liegt, ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde leicht verletzt. Ersten Informationen zufolge beschädigte ein 80 Jahre alter Mercedes-Fahrer beim Einparken in eine Parktasche drei weitere Fahrzeuge. Die Fahrzeuge - Jaguar, Peugeot und VW - waren in den umliegenden Parktaschen geparkt. Der Mercedes-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst war vor Ort, der Mercedes-Fahrer musste jedoch nicht mit ins Krankenhaus.

Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit, wenngleich sich der Sachschaden insgesamt auf über 20.000 EUR belaufen dürfte.

++ Schwerer Verkehrsunfall auf der L 331 bei Emtinghausen ++

Emtinghausen. Gestern, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bremer Straße (L 331), bei dem zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf dem Teilstück der L 331 zwischen der Dorfstraße (K 73) und dem Ortseingang Schwarme.

Nach derzeitigem Stand war eine 64 Jahre alte Fahrerin eines Ford Mondeo auf der L 331 in Richtung Schwarme unterwegs. Ihr entgegen kam ein 53-Jähriger mit seinem Ford Galaxy. Mit im Galaxy saß eine 74-Jährige.

Ersten Informationen zufolge geriet die 64-Jährige mit ihrem Mondeo in den Gegenverkehr, wobei sie im weiteren Verlauf mit dem Galaxy zusammenstieß.

Die Mondeo-Fahrerin sowie die 74 Jahre alte Beifahrerin des Galaxy wurden schwer verletzt. Sie waren in ihren Fahrzeugen zeitweise eingeklemmt - die Feuerwehr befreite sie. Der Rettungsdienst brachte beide in umliegende Krankenhäuser.

Der 53 Jahre alte Fahrer des Galaxy wurde leicht verletzt. Infolge des Verkehrsunfalles waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich auf zumindest 30.000 EUR beziffern.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme musste die L 331 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Feuerwehr und Straßenmeisterei abgeleitet.

Warum die Mondeo-Fahrerin in den Gegenverkehr geriet, ist bisher unbekannt.

Die Ermittlungen dauern nun an. Die Polizei sucht nach Zeugen des Verkehrsunfalles. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Sofa auf Terrasse gerät in Brand ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch, gegen 01:15 Uhr, kam es zum Brand auf der Terrasse eines Wohnhauses, welches in der Stoteler Bergstraße liegt. Ein Bewohner des Hauses setzte den Notruf ab.

Ersten Informationen zufolge geriet aus bisher nicht geklärter Ursache ein Sofa, das auf der Terrasse stand, in Brand. Neben weiteren Terrassenmöbeln wurde ebenfalls die Überdachung der Terrasse durch den Brand beschädigt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Osterholz, Heilshorn und Scharmbeckstotel rückten aus und bekämpften den Brand. Sie verhinderten, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergriff. Verletzt wurde bei dem Brand nach derzeitigem Stand niemand. Der Sachschaden dürfte sich insgesamt auf über 10.000 EUR beziffern lassen.

Die Ermittlungen dauern nun an.

Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

