Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ERGÄNZUNG: Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus (Pressemitteilung v. 25.12.2022)

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Von Freitagnachmittag bis Samstagmittag kam es in Osterholz-Scharmbeck zu einem Einbruchdiebstahl in ein unbewohntes Einfamilienhaus, das in der Heilshorner Straße unweit der Buschhausener Straße liegt (Ergänzung: Straße). Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/307-0 zu melden.

