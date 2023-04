LPI-J: Randalierend durch Innenstadt gezogen

Apolda (ots) - Am Donnerstag, 06.04.2023 gegen 18:00 Uhr kam es in Apolda, Weimarische Straße zu einem Verkehrsunfall. Hier wollte ein 29-jähriger Seatfahrer am rechten Fahrbahnrand zwischen zwei geparkten Pkw seitlich zur Fahrbahn rückwärts einparken. Zum Zeitpunkt des Einparkens fuhr ein 38-jähriger Seatfahrer vorbei und fortfolgend kam es zur Kollision zwischen beiden beteiligten Pkw. Es entstand an den Fahrzeugen erheblicher unfallbedingter Sachschaden in Höhe von ...

mehr