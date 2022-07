Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Trunkenheitsfahrt endet im Widerstand

Weisenheim am Sand (ots)

Am Freitag, den 15.07.2022, gegen 23:50 Uhr wurde in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand im Rahmen der Streife eine gestürzte Radfahrerin festgestellt. Die am Boden liegende Frau hatte schwere Verletzungen im Kopfbereich und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Bei der 56-Jährigen konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Während der Sachverhaltsaufnahme erschien der erheblich alkoholisierte Ehemann der Verletzten, ebenfalls mit dem Fahrrad, an der Unfallörtlichkeit. Im weiteren Verlauf wurde der 58-Jährige aus Weisenheim am Sand zunehmend aggressiver, beleidigte und bedrohte die Beamten. Um einen kurz bevorstehenden körperlichen Angriff abzuwehren, musste er schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Nachdem den Eheleuten im Krankenhaus jeweils eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen wurde, wurde der weiterhin aggressive 58-Jährige in Gewahrsam genommen. Die 56-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzungen im Krankenhaus verbleiben. Ein Polizeibeamter wurde im Rahmen des Widerstands leicht verletzt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die 56-Jährige eingeleitet. Gegen ihren Ehemann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

