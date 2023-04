Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Blechschaden

Apolda (ots)

Am Donnerstag, 06.04.2023 gegen 18:00 Uhr kam es in Apolda, Weimarische Straße zu einem Verkehrsunfall. Hier wollte ein 29-jähriger Seatfahrer am rechten Fahrbahnrand zwischen zwei geparkten Pkw seitlich zur Fahrbahn rückwärts einparken. Zum Zeitpunkt des Einparkens fuhr ein 38-jähriger Seatfahrer vorbei und fortfolgend kam es zur Kollision zwischen beiden beteiligten Pkw. Es entstand an den Fahrzeugen erheblicher unfallbedingter Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 1000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

