LPI-J: Diebstahl Mountainbike

Bad Sulza (ots) - In Bad Sulza, auf der Bad Sulzaer Straße führten Beamte der Einsatzunterstützung Jena am 05.04.2023, in der Zeit von 06:09 Uhr bis 13:43 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durch. 288 Fahrzeuge passierten die Kontrollstelle. Es gab 60 Beanstandungen. Darunter waren 40 Verwarngelder, 19 Bußgelder und 1 Fahrverbot. Der höchstgemessene Wert lag bei 84 km/h bei erlaubten 50 km/h. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

