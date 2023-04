Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in Fahrzeug

Apolda (ots)

In der Zeit vom 04.04.2023, 17:30 Uhr bis 05.04.2023, 07:30 Uhr kam es in der Brandesstraße, Apolda, zu einem versuchten Einbruch in ein Fahrzeug. Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug zur Tatzeit ordnungsgemäß verschlossen in der Brandesstraße ab. Durch unbekannte Täter wurde die Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen und das Handschuhfach durchwühlt. Entwendet wurde aber nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen.

