LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots) - Am 05.04.2023 gegen 22:15 Uhr fuhr die Fahrerin eines Opel Corsa auf der Landstraße von Keßlar kommend in Richtung Rottorf. Ca. 200 Meter nach dem Abzweig Keßlar überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung kam es zur Kollision mit dem Tier. Am Pkw enstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

