LPI-J: Berührung der Außenspiegel

Jena (ots) - Unbekannte gelangten per Fernzugriff an die persönlichen Daten eines Mannes in Jena. Dieser hatte zunächst eine E-Mail erhalten, dass sein Computer durch Hacker bedroht werden würde. Daraufhin gestattete der 77-Jährige den Fernzugriff auf das Gerät, wodurch die Täter unter anderen an die Kreditkartendaten des Mannes gelangten. Welcher Schaden hierdurch entstanden ist, kann derzeit noch nicht angegeben werden.

