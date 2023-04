LPI-J: Schneller Fahndungserfolg nach Entwendung einer Gedenktafel

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW kam es am Dienstagmittag in Bad Klosterlausnitz. Die 72-jährige Fahrerin eines PKW Renault bog von der Bahnhofstraße kommend nach links in die Luststraße ein. Hierbei schneidet sie die Kurve und gelangt so im Einmündungsbereich zu weit nach links. Fortfolgend kommt es zum Zusammenstoß mit einem PKW VW, welcher aus der Luststraße herausfahren wollte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. ...

