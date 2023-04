LPI-J: Parkplatzrempler

Apolda (ots) - Am 04.04.2023, gegen 11:00 Uhr kam es in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw-Fahrer befuhr den Heidenberg in Richtung Schillerstraße. Kurz vor der Einmündung Schillerstraße streifte der Lkw-Fahrer einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Am Pkw wurde der Fahrerspiegel beschädigt und es entstand ein Sachen in Höhe von ca. 200 Euro. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

mehr