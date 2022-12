Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Jugendlicher nach Rollerdiebstahl vorläufig festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher wurde in der Nacht zum Montag vorläufig festgenommen, nachdem er als Mitfahrer auf einem gestohlenen Motorroller vor der Polizei geflüchtet war.

Mehrere Jugendliche sollten gegen 01.20 Uhr im Bereich des Rückhaltebeckens "Ententeich" in der Hohenzollernstraße Möglingen einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Als diese jedoch die Beamten erblickten, flüchteten sie auf Motorrollern in unterschiedliche Richtungen. Zwei bislang Unbekannten gelang die Flucht über die Straße "Im Bornrain" in Richtung Asperger Straße. Ein weiterer Roller, der mit zwei Personen besetzt war, konnte über einen Feldweg in Richtung Abenteuerspielplatz verfolgt werden. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Während ihm die Flucht zu Fuß gelang, wurde sein 15 Jahre alter Mitfahrer vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Motorroller, mit dem die Jugendlichen unterwegs waren, am 23.12.2022 in Ludwigsburg gestohlen worden war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-Jährige in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Am Sonntag (25.12.2022) barg die Freiwillige Feuerwehr Möglingen aus dem Rückhaltebecken "Ententeich" einen Motorroller, der in der Nacht zuvor in der Hohenzollernstraße in Möglingen entwendet worden war. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell