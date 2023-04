Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufbruch von Zigarettenautomaten

Apolda (ots)

In der Zeit vom 30.03.2023 bis 04.04.2023 kam es gleich zu 5 Aufbrüchen von Zigarettenautomaten. Diese fanden jeweils in Mattstedt, Wickerstedt und Nauendorf sowie in Apolda statt. Unbekannte Täter durchtrennten mittels Trennschleifer (oder ähnlichem Gerät) an 4 Automaten die äußere Sicherung. Die Automaten in Mattstedt und Wickerstedt wurden anschließend mittels unbekanntem Hebelwerkzeug geöffnet und das Beutegut entwendet. An den Zigarettenautomaten in Apolda wurden die Tathandlungen nach dem Durchtrennen der äußeren Sicherung unterbrochen. Hebelspuren konnten nicht festgestellt werden. Es kam zu einem Schaden in Höhe von ca. insgesamt derzeit 6.916 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen.

