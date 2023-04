Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallfluchten

Weimar (ots)

Die Fahrerin eines Pkw Mazda parkte am 04.04.2023 gegen 10:00 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Kranichfeld. Neben ihrem Pkw stand zu diesem Zeitpunkt ein weißer Citroen. Aus diesem stieg auf der Beifahrerseite ein Mädchen aus. Dabei schlug die Tür seitlich gegen den Mazda. Im Anschluß entfernten sich die Insassen des Citroen unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die Fahrerin des Verursacherfahrzeuges ermittelt werden. Am Mazda entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Zeit vom 03.04.2023, 18:00 Uhr bis zum 04.04.2023, 11:00 Uhr. Hier hatte eine junge Frau ihren VW-Transporter ordnungsgemäß in der Mittelstraße in Oberweimar am Fahrbahnrand geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Vorbeifahren den VW und entfernte sich anschließend ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Am Transporter entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell