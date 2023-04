LPI-J: Von der Straße abgekommen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - In den Morgenstunden des Montags kam es erneut zu einem Wildunfall. Ein VW-Fahrer aus Eisenberg befuhr die Landstraße Richtung Gösen, als diese plötzlich ein Reh querte. Es kam zum Zusammenstoß, das Tier verendete an der Unfallstelle, am PKW entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641 81 1504 E-Mail: Jacqueline.Guera@polizei.thueringen.de ...

