LPI-J: Reh querte Landstraße

Der Jenaer Nahverkehr meldete am Montagabend der Polizei einen Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und einem PKW Höhe der Ostschule. Ein 51-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die Pestalozziestraße in Richtung Karl-Liebknecht-Straße, wobei er das STOP-Schild missachtete und anschließend mit der vorfahrtsberechtigten Straßenbahn kollidierte. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

